Глава МИД ОАЭ уверен в успехе переговоров по Украине

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил уверенность в том, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби по урегулированию ситуации на Украине приведут к завершению кризиса. Его слова приводит ТАСС.

До этого политолог Федор Лукьянов заявил, что основным вопросом на встрече трехсторонней группы (Россия — США — Украина) в ОАЭ станет территориальная проблематика. Он также допустил, что в рамках переговоров могут быть затронуты темы, касающиеся военно-технической сферы и судьбы замороженных российских активов.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru»

Ранее стороны провели подготовку и согласовали проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби.