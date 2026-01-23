Размер шрифта
В ГД предложили ввести ответственность для директоров школ за денежные сборы

Депутат Свищев предложил наказывать директоров школ за денежные сборы
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Госдуме РФ предложили полностью запретить любые денежные сборы в школах, а также ввести ответственность для директоров за подобные действия. С подобной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости.

«Недопустимо, когда тренер, который должен воспитывать чемпионов, сам является циничным мошенником. Пора наводить порядок. Пора возвращать школе ее высокую миссию, выкинув из нее торговлю. Необходимо установить жесткий запрет на любые денежные сборы, инициированные педагогами и администрацией школы», — заявил Свищев.

Депутат также считает, что вопросы организации поездок, приобретения формы и дополнительного оборудования должны решаться родительскими комитетами напрямую с поставщиками услуг.

«Если идет сбор средств, то все платежи только на расчетный счет родительского комитета или фонда, с ежеквартальной публичной отчетностью в интернете», — подчеркнул он.

Свищев также призвал прокуратуру и Министерство просвещения РФ усилить контроль за подобными ситуациями и «ввести административную ответственность для директоров школ, которые допускают превращение своих учреждений в базар».

Ранее родителям объяснили, обязаны ли они сдавать деньги на школьные нужды.

