В Польше сенатор помогла пассажиру поезда, потерявшему сознание

Член верхней палаты польского парламента Агнешка Горгонь-Комор во время поездки на поезде, следовавшем из города Бельско-Бяла в город Гдыня, помогла потерявшему сознание мужчине. Об этом пишет WP Wiadomosci.

По информации издания, инцидент произошел 21 января. Мужчина в возрасте около 60 лет потерял сознание в поезде, в котором также находилась сенатор. Горгон-Комор является кардиологом и оказала пассажиру первую помощь, восстановив кровообращение в его теле.

Как рассказала сама парламентарий, мужчине помогали и другие пассажиры. Они следили за его состоянием до прибытия врачей скорой помощи.

«Поезд был экстренно остановлен на вокзале во Влащове. Там уже ждали медики», — говорится в статье.

Горгонь-Комор отметила, что данный инцидент доказывает, что наличие навыков оказания первой помощи позволяет спасать жизни.

В сентябре 2025 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оказал помощь россиянину, которому стало плохо во время полета на самолете вьетнамской авиакомпании. Как писал Telegram-канал SHOT, у 50-летнего мужчины случился гипертонический криз. На этом фоне члены экипажа начали интересоваться у пассажиров, может ли кто-то помочь россиянину. Отозвался глава министерства здравоохранения, который тем же рейсом летел на встречу с руководством Вьетнама. Мурашко в течение часа стабилизировал состояние мужчины.

Ранее в московском метро чиновник спас пассажира, упавшего на рельсы.