Польша отказалась от чемпионата Европы из-за нежелания пускать россиян

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что Польша отказалась от чемпионата Европы из-за нежелания пускать российских фехтовальщиков, передает РИА Новости.

«Из европейских стран на данный момент проблемы есть только с Эстонией. От Польши тоже была заявка провести турнир, но затем они отменили это решение», — сказал Мамедов.

23 января Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за отказа впускать в страну российских и белорусских спортсменов.

Международная федерация фехтования (FIE) уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы передано Франции.

Чемпионат Европы должен был пройти с 16 по 21 июня в Таллине.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях.

Ранее Федерацию фехтования Украины обвинили в нацизме.