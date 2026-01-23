Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Польша отказалась от чемпионата Европы из-за нежелания пускать россиян

Польша отказалась от ЧЕ из-за нежелания пускать российских фехтовальщиков
Shutterstock

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что Польша отказалась от чемпионата Европы из-за нежелания пускать российских фехтовальщиков, передает РИА Новости.

«Из европейских стран на данный момент проблемы есть только с Эстонией. От Польши тоже была заявка провести турнир, но затем они отменили это решение», — сказал Мамедов.

23 января Эстония лишилась права на проведение чемпионата Европы по фехтованию 2026 года из-за отказа впускать в страну российских и белорусских спортсменов.

Международная федерация фехтования (FIE) уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы передано Франции.

Чемпионат Европы должен был пройти с 16 по 21 июня в Таллине.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях.

Ранее Федерацию фехтования Украины обвинили в нацизме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694471_rnd_7",
    "video_id": "record::99fe99aa-5826-4008-9e03-0a364a933261"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+