Российская пенсионерка поверила в «экспертизу» и потеряла 14 млн рублей

В Сургуте пожилая женщина поверила в «экспертизу» и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в октябре прошлого года, когда с горожанкой связался аферист, представившийся «бывшим коллегой». Он сообщил о внутренней проверке, целью которой является выявление сотрудников, финансировавших запрещенные в России организации. Затем с пожилой женщиной связался лжесотрудник правоохранительных органов, который под предлогом сохранения ее средств убедил перевести деньги на «безопасный сейфовый счет».

Пенсионерка поверила злоумышленникам и перевела им более 4 млн рублей. Также она передала курьеру преступников 10 млн рублей, вырученных от продажи ценных бумаг, подписав соответствующий «акт».

Ущерб составил более 14 млн рублей. Когда обещанного возврата средств не последовало, а связь с аферистами прервалась, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

