Политика

В МИД ОАЭ подтвердили начало переговоров между Россией, Украиной и США

МИД ОАЭ: в Абу-Даби стартовали переговоры России, Украины и США
Vasily Fedosenko/Reuters

Трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины начались в Абу-Даби. Об этом заявил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян, сообщение которого опубликовало внешнеполитическое ведомство Арабских Эмиратов.

В опубликованном заявлении министра говорится, что переговоры продлятся два дня.

«Переговоры начались сегодня в Абу-Даби, и планируется, что они продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса», — сказал Аль Нахайян.

23 января в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Москва напряженно готовилась к переговорам с Киевом и Вашингтоном. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, делегацию страны на переговорах в ОАЭ возглавил начальник Главного управления Генерального штаба армии Игорь Костюков. Кроме того, в группу переговорщиков включили разных представителей руководства российского министерства обороны.

По версии главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, ключевой темой заседания трехсторонней группы Россия — США — Украина в ОАЭ станет территориальный вопрос. Впрочем, для России — это не про территории, а про гарантии безопасности, отметил политолог.

Ранее в Госдуме рассказали о «политическом намеке» Украине перед переговорами в Абу-Даби.

