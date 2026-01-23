Размер шрифта
Полиция пришла с обысками в мэрию Киева

В мэрии Киева начались обыски в департаменте финансов
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

В мэрии Киева начались обыски в департаменте финансов, а также по месту жительства главы ведомства Владимира Репика. Об этом сообщили на официальном портале украинской столицы.

«В департаменте финансов КГГА проходят следственные действия. Их осуществляют представители Национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

Уголовное производство связано с решением Киевского городского совета, которое было принято еще в 2020 году. Речь идет о выпуске облигаций внутренних местных займов.

Данные действия нанесли ущерб бюджету, уверены следователи. В мэрии эту информацию опровергают.

Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в центральном аппарате, Хмельницком и Николаевском управлениях Государственной налоговой службы (ГНС) республики.

До этого «Известия» писали, что НАБУ предъявило обвинения экс-заместителю главы офиса украинского президента Владимира Зеленского в хищении средств на сумму 141,3 млн гривен (более $3,2 млн).

Ранее во Франции при обыске у экс-генпрокурора Украины нашли 3 кг золота.

