«250 собак и кошек»: в Подмосковье нашли черный приют со свежими трупами животных

В приюте благотворительного фонда «Лапушки» Татьяны Дубровской в Подмосковье обнаружены тела мертвых животных, а также истощенные кошки и собаки. Об этом «Газете.Ru» рассказала волонтер Дарья.

«На прошлой неделе группе волонтеров стало известно, что на своем участке в Раменском районе Московской области (село Ганусово, СНТ «Опушка») Татьяна Дубровская содержала до 250 собак и кошек. Она годами вела деятельность, принимая животных на платной основе и регулярно собирая средства на их содержание у доверчивых граждан и волонтеров, умело вводя людей в заблуждение своей репутацией «зоозащитницы». Однако, по информации от ее знакомых, несколько лет назад у женщины начались проблемы с алкоголем. Полученные пожертвования она тратила на личные нужды, полностью забросив заботу о питомцах. Во время запоев она регулярно оставляла животных на участке без еды, воды и какого-либо ухода, подвергая их жизнь смертельной опасности», — рассказала Дарья.

По ее словам, перед новогодними праздниками «произошел очередной подобный эпизод» — владелица приюта не появлялась там долгое время. Ее отсутствие совпало с сильными морозами.

«Собаки были брошены на произвол судьбы. Из-за голода между ними происходили жестокие драки, в которых сильные особи убивали слабых. Неравнодушные местные жители пытались помочь, перебрасывая корм через забор. Когда волонтеры, после долгих уговоров, все же получили согласие на вывоз животных и попали на территорию, их ждало шокирующее зрелище. Многие собаки были крайне истощены, находились при смерти, с рваными ранами. Были обнаружены свежие трупы и многочисленные останки животных. Дом и другие строения на участке разрушены и непригодны для жизни. Очевидно, что животные уже около года проживали в этих условиях без присмотра. В настоящее время волонтерами написано заявление в полицию», — сообщила волонтер.

