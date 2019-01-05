Украинский министр предрек неизбежное прекращение ж/д сообщения с Россией

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Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире телеканала ZIK, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной когда-нибудь полностью прекратится из-за «неумолимого» сокращения числа поездок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Омелян подчеркнул, что украинские власти видят по «объективным цифрам», что количество поездок украинских граждан в Россию «неумолимо сокращается».

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«То есть оно [железнодорожное сообщение] будет прекращено так или иначе — или решением правительства, или по факту никто не будет ездить», — заметил Омелян.

Точных данных о пассажиропотоке министр не привел.

В середине декабря прошлого года украинскому кабмину предложили отменить поезда в Россию.