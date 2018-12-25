Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед
Президент России Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко на предновогодний обед с целью обсуждения рабочих вопросов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Проблемы, которые есть между нами порой возникают не здесь. Мы вовлечены в мировой оборот событий. Но как всегда, понимая эти проблемы, мы найдем решение», — сказал Лукашенко.
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После этого Путин предложил сначала дать возможность делегациям обсудить необходимые детали.
«А я вас хочу пригласить на рабочий обед. Предновогодний», — добавил Путин.
Президенты России и Белоруссии обсудят в Кремле конфликтную ситуацию, связанную с российским налоговым маневром. «Газета.Ru» следит за встречей лидеров в режиме онлайн.