Путин рассказал о нефтегазовом дефиците бюджета страны

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Российский президент Владимир Путин назвал профицит бюджета хорошим показателем работы правительства.

Президент сказал, что Россия является нефтедобывающей страной, основные доходы которой связаны с нефтью и газом. При этом из-за кризиса 2000-х произошел рост нефтегазового дефицита бюджета страны, который в 2009 году составил 13%.

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По словам Путина, в настоящее время этот показатель сокращен до 6,6 %, а в 2019 году должен сократиться до 6% и оставаться на этом уровне. Глава государства заметил, что повышение НДС связано в том числе с удержанием этого показателям стабильным.

Президент напомнил, что в России, как и в других странах, НДС превышал 20%. Потом он был понижен и снова повышен. Путин подчеркнул, что даже после его повышения льготы на производство детских лекарств, а также для IT-компаний и в других областях сохранятся. Он добавил, что эффективная ставка будет меньше.

Ранее сообщалось, что глава государства начал свое выступление с подведения итогов уходящего года.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.