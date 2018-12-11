В Госдуме ответили на возможные санкции США по «Северному потоку — 2»

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсиса Фэннона о том, что Вашингтон изучает возможность введения санкций в связи с «Северным потоком — 2». Об этом сообщает RT.

По его словам, это «очередной шаг на пути реализации задач США».

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«Северный поток — 2» мешает реализовать один из стратегических замыслов Вашингтона — экспортировать свои собственные ресурсы на территорию Европы. Всё это вместе взятое, а также желание изолировать Россию, сподвигает США раз за разом торпедировать идею газопровода», — отметил Новиков.

Он добавил, что «Северный поток — 2» будет способствовать развитию экономического сотрудничества между Россией и Европой, а также принесет дополнительные средства в российский бюджет.

Ранее газет Zeit рассказала, почему остановить «Северный поток — 2» будет сложно.