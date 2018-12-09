Пушков отреагировал на заявление Чубайса об олигархах

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы Роснано Анатолия Чубайса о «неблагодарности россиян».

По его словам, Чубайс напрасно поднял тему благодарности бизнесменам.

Он также добавил, что слова Чубайса могут негативно повлиять на отношения между обществом и бизнесом.

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Пушков подчеркнул, что призыв главы Роснано не увеличит «благодарность» со стороны общества.

Ранее сообщалось, что Чубайс посетовал на неблагодарность россиян по отношению к олигархам.