Пушков отреагировал на заявление Чубайса об олигархах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы Роснано Анатолия Чубайса о «неблагодарности россиян».
По его словам, Чубайс напрасно поднял тему благодарности бизнесменам.
Он также добавил, что слова Чубайса могут негативно повлиять на отношения между обществом и бизнесом.
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Пушков подчеркнул, что призыв главы Роснано не увеличит «благодарность» со стороны общества.
Ранее сообщалось, что Чубайс посетовал на неблагодарность россиян по отношению к олигархам.