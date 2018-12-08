Пенс и глава МИД Британии обсудили ситуацию вокруг Brexit

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Вице-президент США Майк Пенс и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны обсудили ситуацию вокруг выхода Лондона из состава Евросоюза.

Как отмечается, Хант проинформировал Пенса о предстоящем голосовании по сделке с ЕС в парламенте Британии.

Ранее СМИ рассказали, как премьер-министр Британии Тереза Мэй может протолкнуть сделку по Brexit через парламент.