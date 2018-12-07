Telegraph рассказала, как Тереза Мэй может протолкнуть сделку по Brexit через парламент

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Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй необходимо более 100 голосов для того, чтобы ее сделка по Brexit с Европейским союзом была одобрена британским парламентом, объясняет Daily Telegraph.

Голосование по выходу из ЕС состоится 11 декабря. Заполучить такой перевес за несколько дней до голосования Терезе Мэй вряд ли удастся. Если британский премьер в первый раз потерпит поражение, но сможет противостоять попытке свергнуть ее и удержит власть, то она, скорее всего, сможет получить одобрение сделки по Brexit со второй или третьей попытки, пишет издание. Газета рассказывает, что для достижения одобрения сделки Мэй необходимо в первую очередь убедить «мягких бунтовщиков» в своей собственной партии, чья оппозиция сделке может быть менее всего прочной. Таким образом, Терезе Мэй останется заполучить 70 голосов, поясняет газета.

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Во-вторых, необходимо будет надавить на лейбористов определенных избирательных округов. Таких порядка 12 депутатов, пишет издание. В-третьих, есть 14 депутатов от лейбористов, которые проголосовали за более мягкий Brexit в Палате общин, которые при этом еще не поддержали идею второго референдума. В правительстве надеются, что их удастся переубедить, отмечается в материале. Таким образом дефицит голосов Мэй составит около 45-50.

В-четвертых, есть более 20 депутатов, которые представляют избирательные округа, где большинство проголосовало за выход из ЕС. Тем не менее, эта группа депутатов не имеет коллективной позиции. Если удастся склонить их на сторону сделки Мэй, необходимое премьеру число голосов сократится до 25-30 человек. В заключение издание пишет, что еще порядка 40 консерваторов могут воздержаться от голосования. Это может стать решающим шагом на пути к сделке Мэй.