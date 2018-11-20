США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями
Представитель администрации США заявил, что американская сторона раскрыла «международную сеть», которая занималась поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций США, передает РИА «Новости».
«Сегодня офис по контролю над иностранными активами (министерства финансов США) предпринял действия против обманной международной сети, с помощью которой иранский режим с помощью российских компаний посылает нефть в Сирию», — сказал представитель американской администрации.
По его словам, эта схема позволяет сирийскому правительству получать миллионы баррелей иранской нефти за сотни миллионов долларов, которые идут на финансирование корпуса стражей исламской революции, а также группировок ХАМАС и Хезболлах.
Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских компаний.