Путин рассказал о типичной ошибке империй

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал тенденцию к переходу на расчеты в национальных валютах, рассказав о «типичной ошибке империй».

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Империя всегда думает, что она может и допустить ошибочки, и пойти на издержки, потому что ее мощь такова, что они ничего не значат», — сказал Путин.

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Он отметил, что в какой-то момент, эти ошибки становиться невозможно решить как в сфере экономики, так и в сфере безопасности. По его словам, именно так ведут себя власти США, подрывая доверие к доллару.

Ранее Путин рассказал о возможности отмены ответных мер на антироссийские санкции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на «Валдае».