Уганда заинтересовалась строительством АЭС с Россией
Уганда обсуждает с Россией строительство атомной электростанции. Об этом заявил президент Уганды Йовери Мусевени, передает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время страна производит электроэнергию с помощью гидроэлектростанций, однако, добавил Мусевени, она будет исчерпана.
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Глава государства отметил, что уже ведутся переговоры о строительстве АЭС с российскими компаниями, и шансы у них «очень высокие».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о строительстве Россией АЭС в Белоруссии.