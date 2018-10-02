Мэй расставила приоритеты для въезжающих в Британию после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после выхода страны из состава Европейского союза (ЕС) иностранные высококвалифицированные специалисты будут приниматься в страну в приоритетном порядке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьера.

По словам Мэй, в Британии будет введена система, которая оценивает навыки въезжающих в страну иностранных специалистов. Она подчеркнула, что британские власти не будут отдавать приоритет гражданам какой-либо страны.

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«Это будет система, которая ищет по всему миру и привлекает людей, которые обладают нужными нам навыками», — говорится в заявлении Мэй.

Ранее сообщалось, что Великобритания отменила преференции для рабочих из Европы.