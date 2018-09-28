Силуанова спросили о субсидиях бизнесу за найм предпенсионеров

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство не рассматривает вопрос предоставления бизнесу дотаций для стимулирования найма сотрудников предпенсионного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы такие вопросы не рассматриваем», — сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он подчеркнул, что работодатель должен быть заинтересован в найме квалифицированного, профессионального сотрудника, вне зависимости от того, будет ли он после института или же предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении пенсионной системы.

Предполагается в течение ближайших лет постепенно довести порог выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60.