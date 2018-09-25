Китай ожидает удар по поставкам СПГ США из-за торговой войны

Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что введение повышенных пошлин скажется на США как поставщике СПГ в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США — важный поставщик СПГ в Китай, но из-за ограничительных торговых мер, принятых американской стороной, Китай вынужденно принял аналогичные меры. И действительно, это может сказаться на США как на важном рынке экспорта СПГ в Китай», — сказал Ван Шоувэнь.

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Он отметил, что на данный момент Австралия также является важным поставщиком СПГ в Китай, у которой есть хорошие перспективы в дальнейшем.

Ранее Госсовет КНР сообщил, что американские власти пытаются навязать Китаю собственные интересы.