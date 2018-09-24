Глава Минтранса оценил расходы на развитие инфраструктуры в России на шесть лет

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России оценивается в 6,3 трлн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом на магистральный план предусматривается 6,3 трлн руб, из них 1,57 трлн — это предусмотренные ранее в программе мероприятий, 1,45 трлн — это средства, которые выделяются дополнительно на реализацию этого плана», — сказал Дитрих.

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Он также добавил, что около 3 трлн руб. являются частными инвестициями, которые будут направлены на реализацию проектов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство намерено выделить в 2019 году 323 млрд руб. на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры.