Французская Engie уверена в успешной реализации «Северного потока — 2»

Исполнительный вице-президент французской Engie Пьер Шарейр заявил, что компания уверена в реализации проекта «Северный поток — 2» вне зависимости от применения США санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы думаем, что «Северный поток — 2» важен для обеспечения безопасности Европы. Это наша политика — увеличивать количество источников газа на европейском рынке, как из России, так и из других стран. Поэтому мы решили поддержать «Северный поток — 2», — сказал Шарейр.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные штаты не собираются вводить санкции в отношении России из-за газопровода «Северный поток — 2».

Он подчеркнул, что Германия, «к сожалению», тратит «миллиарды» в год на энергетические ресурсы из США.