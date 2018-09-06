Путин: Россия и Вьетнам расширят практику использования нацвалют

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом договорились о расширении использования национальных валют. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Договорились заниматься вопросами расширения номенклатуры встречных товарных поставок. Речь прежде всего идет об увеличении доли наукоемкой и технологичной продукции. Договорились расширить практику использования в двусторонних сделках национальных валют», — сказал Путин.

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Он также добавил, что российские энергетические компании заинтересованы в возведении новых электростанций во Вьетнаме.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.