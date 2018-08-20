Ушаков объяснил, почему лидеры КНДР и Южной Кореи не приедут на ВЭФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главы КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, вероятнее всего, не приедут на Восточный экономический форум. Об этом он рассказал газете «Известия».

По словам Ушакова, появились сообщения о том, что межкорейский саммит пройдет в даты проведения ВЭФ. Ожидается, что переговоры пройдут 12-13 сентября.

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«Так что, естественно, исходим из того, что к нам не приедут ни президент Республики Корея Мун Чже Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын», — отметил помощник.

Ранее стало известно, что Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с Ким Чен Ыном во время визита в Северную Корею.