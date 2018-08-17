Требования Visa к российским банкоматам станут жестче

Visa анонсировала ужесточение требований к установленным в России банкоматам. Об этом пишет газета «Ведомости».

По имеющимся данным, все банкоматы, которые будут устанавливать или обновлять после 18 апреля 2020 года, должны быть оборудованы бесконтактной системой оплаты. Издание подчеркивает, что данное требование Visa установила специально для России.

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Как заявил один из представителей платежной системы, развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы компании.

Генеральный директор Visa Альфред Келли-младший заявил, что в настоящее время четыре из десяти платежных операций в российских магазинах осуществляются с помощью бесконтактных карт или бесконтактных устройств, в то время как два года назад на бесконтактные операции приходилось всего лишь 2%.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года в России впервые появилась возможность оплаты проезда в автобусах бесконтактной банковской картой.