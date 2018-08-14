Американский конгрессмен нашел замену российскому газу

Американский конгрессмен Девин Нунес рассказал, чем нужно заменить российский газ, пишет Washington Examiner.

По его мнению, Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода из Азербайджана в Италию.

«Это единственный способ, который поможет нам справиться с Россией... С постройкой Трансадриатического газопровода появится еще один источник газа для Европы. Это снизит зависимость европейских стран от российского газа», — сказал Нунес.

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Нунес при этом отметил, что единственным препятствием для этого является российская пропаганда, которая работает в Италии.

Трансадриатический газопровод является частью так называемого Южного газового коридора, объединяющего несколько газопроводных проектов, предназначенных для поставок из Каспийского региона в Европу в обход России.