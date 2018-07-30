Медведев не исключил роста господдержки малого бизнеса в Крыму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что господдержка малого бизнеса в Крыму может вырасти на 500 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть предложение о докапитализации государственной микрофинансовой и региональной гарантийной организаций в Крыму на полмиллиарда рублей. Я думаю, что это идея интересная, давайте ее обсудим и рассмотрим», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что доступные кредиты должны оживить деловую активность, упростить старт бизнеса или помочь модернизировать действующие компании.

Ранее глава Министерства экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития предлагает продлить до 2022 года федеральную целевую программу по развитию Крыма.