В Минфине появится департамент по противодействию санкциям

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Минфине департамента по противодействию антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, министерство получит полномочие взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых санкций.

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Помимо этого, ведомство займется вопросами разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России.

Ранее СМИ сообщили, что Минфин подготовил план работ по систематизации антисанкционного законодательства.

Уточняется, что данный документ был одобрен на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова в начале июля.