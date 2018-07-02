Около половины работающих россиян одобрили введение электронных трудовых книжек

Почти 50% (49%) работающих россиян поддержали введение электронных трудовых книжек. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Предпочтения работающего населения разделились поровну: 49% выступают за электронную версию трудовых книжек, 51% являются сторонниками традиционного формата. Среди молодых работников преобладает выбор в пользу цифрового формата данных — за него выступают 60% работников в возрасте до 35 лет», — сказал министр труда Максим Топилин.

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Он также добавил, что подготовка к переходу на систему электронных трудовых книжек начнется в 2019 году.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что система электронных трудовых книжек заработает в России с 2020 года.