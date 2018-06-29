«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в фейсбуке заявил, что компания оспорит решения суда Швеции по спору с «Газпромом».

По его словам, «Нафтогаз» намерен продолжить добиваться ареста активов «Газпрома».

Он также добавил, что компания предоставит шведскому суду свои контраргументы по спросу с «Газпромом» и надеется на пересмотр последнего решения.

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Ранее сообщалось, что суд Швеции отказал «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом».

Как отмечалось, «Нафтогаз» пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными.