В Госдуме поддержали идею повысить пособия по безработице

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что пособие по безработице в России необходимо повышать до уровня, который позволял бы на него прожить. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, бизнес считает необходимым повысить пособия по безработице в России как минимум до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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«Официально у нас меньше миллиона числится безработных, реально, конечно, в десять раз больше. Поэтому пособие поднимать нужно. Пособие — это не какая-то подачка, а элемент социального страхования», — сказал Нилов.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил увеличить максимальное пособие по безработице.