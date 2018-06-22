Официальный курс евро вырос на четыре копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 3,76 коп., до 73,72 руб., курс доллара уменьшился на 54,77 коп., до 63,23 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 28,43 коп., составив 67,95 руб.

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Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,4% и составил 2255 пункта.

Индекс РТС поднялся на 1%, до 1122 пункта.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут.

Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,33%, составив $66,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,22% — до $73,94 за баррель.

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