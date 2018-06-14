Источник рассказал, когда члены ЕС обсудят продление антироссийских санкций

Представитель пресс-службы Европейского совета рассказал, что члены Евросоюза могут обсудить продление антироссийских санкций, связанных с ситуацией на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя, в официальной повестке вопрос санкций не стоит, но будет обсуждаться инцидент с отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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«Тем не менее, в соответствии с предыдущими заседаниями Евросовета, я ожидаю, что лидеры дадут политическое одобрение на продление санкций, связанных с Украиной и Крымом», — рассказал источник.

Уточняется, что встреча членов ЕС пройдет 28-29 июня в Брюсселе.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что санкции против российских IT-компаний и физических лиц были введены из-за угрозы безопасности США и их партнерам.