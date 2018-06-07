Путина спросили про высокоскоростные поезда

Президента России Владимира Путина в ходе «прямой линии» спросили про высокоскоростные поезда, которые входят в число транспортных проектов, реализуемых в Китае.

Путин рассказал, что такая поездка на высокоскоростном поезде запланирована у него с главой КНР Си Цзиньпинем в ходе предстоящего визита в Китай

Реклама

Путин отметил, что власти России И КНР ведут совместный проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью.

Ранее Путин заявил о готовности новейшего оружия. По его словам, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении, к 2019 году на службу поступит система «Авангард», а к 2020 — ракета «Сармат».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.