Путин призывал бизнес держать деньги в России

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Президент России Владимир Путин ответил на «прямой линии» на вопрос о российских предпринимателях, которых на Западе начали «кошмарить».

Зрители спросили, что президент может посоветовать представителям крупного бизнеса.

«Я предупреждал, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня возможно», — сказал Путин.

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Чтобы избежать этого, по его словам, необходимо было хранить свои доходы в России и направлять их на развитие российской экономики.

Президент также добавил, что российское правительство помогает предприятиям, деятельность которых считается приоритетной.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

Ранее Путин назвал новые пошлины США санкциями.