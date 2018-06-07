Путин призывал бизнес держать деньги в России
Президент России Владимир Путин ответил на «прямой линии» на вопрос о российских предпринимателях, которых на Западе начали «кошмарить».
Зрители спросили, что президент может посоветовать представителям крупного бизнеса.
«Я предупреждал, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня возможно», — сказал Путин.
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Чтобы избежать этого, по его словам, необходимо было хранить свои доходы в России и направлять их на развитие российской экономики.
Президент также добавил, что российское правительство помогает предприятиям, деятельность которых считается приоритетной.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.