МВД Британии отказалось комментировать ситуацию с визой Абрамовича

Представитель МВД Великобритании не стала комментировать вопрос о ситуации с визой российского бизнесмена Романа Абрамовича, передает РИА «Новости».

«Мы не комментируем вопрос о визе господина Абрамовича. Наша стандартная практика — не комментировать частные случаи», — сказала она.

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Ранее СМИ сообщили, что российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не смог продлить британскую визу.

Сообщалось, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали.

Позже источник сообщил, что Великобритания не отказывала бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления.