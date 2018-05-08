Путин: Россию не ждут на мировом рынке

Президент России Владимир Путин заявил в Госдуме, что Россия должна бороться за место на мировом рынке. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нас на международных рынках не ждут, это правда. Но это совсем не значит, что мы должны от этого отказываться. Наоборот, мы должны за это бороться. Продвигая наши товары на международные рынки, мы делаем их глобально конкурентоспособными, а это значит, что мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны», — сказал Путин.

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Он также отметил, что Россия при продолжении торгового конфликта Китая и США имеет шанс заместить для КНР ряд позиций.

Ранее сообщалось, что профицит торгового баланса России вырос более чем на 26%.

Уточняется, что экспорт России за указанный период увеличился на 23,1% в годовом выражении и составил $103,5 млрд.

В свою очередь импорт вырос на 20,3%, до $55 млрд. По данным таможенной статистики, в январе-марте внешнеторговый оборот России составил $158,5 млрд, увеличившись на 22,1%.