В России уничтожили в 2,5 раза больше санкционных товаров в 2017 году

Количество уничтоженных санкционных товаров в России возросло в 2017 году более чем в 2,5 раза, до 7,9 тыс. тонн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные доклада генпрокурора Юрия Чайки.

«Количество уничтоженных таких товаров возросло более чем в 2,5 раза (с 2 тысячи 572 до 7 тыс. 973 тонн), число возбужденных в связи с этим дел об административных правонарушениях также возросло с 86 до 585 (более чем в 7 раз)», — сказано в докладе.

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Уточняется, что непосредственно при участии транспортных прокуроров контролирующими и правоохранительными органами обнаружено, изъято из незаконного оборота и уничтожено более 600 тонн санкционной продукции

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор уничтожил за месяц более 370 тонн санкционной продукции.