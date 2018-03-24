Гендиректор Apple призвал проводить торговые переговоры с Китаем со «спокойной головой»
Генеральный директор Тим Кук заявил, что торговые переговоры с Китаем следует проводить со «спокойной головой», чтобы избежать обострения обстановки, передает Reuters.
Кук поговорил с репортерами во время экономического форума по развитию Китая, который каждый год проходит в Китае.
Обострение отношений США и Китая произошло из-за введения пошлин на импорт стали и алюминия в Соединенные штаты. Ранее стало известно, что в Китае приготовились отстаивать свои экономические интересы.