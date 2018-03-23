Трамп пообещал заблокировать проект бюджета из-за мигрантов и стены

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на принятый конгрессом проект финансирования федеральных ведомств из-за разногласий с демократами по вопросу мигрантов и строительства стены на границе. Об этом он написал в твиттере.

«Я рассматриваю возможность наложения вето на законопроект о бюджете, основываясь на том, что 800 тыс участников программы DACA (отложенной депортации детей нелегальных мигрантов — «Газета.Ru») брошены демократами, а стена на границе, которая крайне необходима для нашей национальной обороны, не профинансирована полностью», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что конгресс США утвердил законопроект о финансировании ведомств.