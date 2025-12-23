На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле не считают переговоры России и США в Майами прорывом

Песков: РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Переговоры России и США в Майами по Украине нельзя считать прорывом. Об этом заявил газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с Европой и Киевом и в зависимости от этого уже понять, насколько они соответствуют духу Анкориджа.

22 декабря в Кремле сообщили, что ожидают доклада спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультатности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о прорыве на переговорах в Майами.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами