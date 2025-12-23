В Кремле не считают переговоры России и США в Майами прорывом

Песков: РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

Переговоры России и США в Майами по Украине нельзя считать прорывом. Об этом заявил газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с Европой и Киевом и в зависимости от этого уже понять, насколько они соответствуют духу Анкориджа.

22 декабря в Кремле сообщили, что ожидают доклада спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультатности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил о прорыве на переговорах в Майами.