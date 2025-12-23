На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выплаты пенсий россиян за январь переносятся на другие числа

Пенсии за январь 2026 года в России выплатят досрочно в конце декабря
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсии за январь 2026 года в России будут выплачены досрочно — в конце декабря 2025 года. Об этом RT сообщила председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

По ее словам, Социальный фонд обеспечит перевод средств тем, у кого стандартные даты выплат приходятся на 1–11 января. Зачисления на банковские карты ожидаются с 25 по 29 декабря, а доставка наличных через «Почту России» — с 25 по 30 декабря.

«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», — сказала Епифанова.

Конкретные сроки могут варьироваться в зависимости от региона и банка. Получателям рекомендуется следить за обновлениями на сайте Социального фонда или портале «Госуслуги».

Как сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, пенсии работающим пенсионерам в России увеличатся дважды в 2026 году — в январе и августе.

Ранее в Госдуме рассказали о нововведениях, которые изменят жизнь россиян в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами