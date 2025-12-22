На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Погиб создатель Call of Duty и Battlefield 6

В автокатастрофе погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла
Rich Fury/Invision for Producers Guild of America/AP

Один из создателей знаменитой серии видеоигр Call of Duty Винс Зампелла погиб в автокатастрофе в США. Об этом сообщает телеканал NBC LA со ссылкой на полицию.

Авария произошла в горах Сан-Габриэль недалеко от Лос-Анджелеса. Грузовик, за рулем которого находился Зампелла, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Разработчик погиб на месте, его пассажир скончался позже в больнице.

По данным полиции, водитель погиб на месте, пассажир скончался позже в больнице.

Винс Зампелла стоял у истоков создания Call of Duty, участвовал в разработке Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2, а также новой Battlefield 6. Он был сооснователем и главой студий Infinity Ward и Respawn Entertainment.

3 декабря в автокатастрофе погиб председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель. ДТП произошло в 10:15 на 550-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Жердевского муниципального округа. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, мужчина 1973 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом Schmitz под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее американский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой.

