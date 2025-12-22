Погиб создатель Call of Duty и Battlefield 6

Один из создателей знаменитой серии видеоигр Call of Duty Винс Зампелла погиб в автокатастрофе в США. Об этом сообщает телеканал NBC LA со ссылкой на полицию.

Авария произошла в горах Сан-Габриэль недалеко от Лос-Анджелеса. Грузовик, за рулем которого находился Зампелла, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Разработчик погиб на месте, его пассажир скончался позже в больнице.

Винс Зампелла стоял у истоков создания Call of Duty, участвовал в разработке Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Modern Warfare 2, а также новой Battlefield 6. Он был сооснователем и главой студий Infinity Ward и Respawn Entertainment.

