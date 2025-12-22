На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Был готов стоять до конца». Экс-корреспондент «Ленты.ру» Чигасов погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов
true
true
true
close
Николай Чигасов/VK
Бывший корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в районе Северска в ДНР в результате удара украинского дрона. Мужчина командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты. Он был журналистом до октября 2022 года, после чего отправился добровольцем в зону СВО, где прошел путь от рядового до лейтенанта.

В районе Северска в ДНР в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Об этом сообщили в издании.

«Смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском», — рассказали коллеги.

Мужчине было 29 лет.

Биография Чигасова и воспоминания коллег

Николай Чигасов — выпускник факультета политологии и мировой политики петербургского филиала ВШЭ. Первым его местом работы стал портал «Московские новости», к которому он присоединился в 2020 году.

«Николай живо интересовался журналистской работой и темами военных и политических конфликтов. Например, уже в первые две недели работы в «МН» он по собственной инициативе взял на себя задачу ночного мониторинга событий вокруг прекращения огня в Нагорном Карабахе»,
вспоминают бывшие коллеги.

В 2021 году молодой человек перешел в международную редакцию «Ленты.ру», где освещал военные и дипломатические конфликты, проблемы международных блоков и организаций. Когда началась специальная военная операция, он писал о проблемах беженцев, а затем добровольцем отправился на фронт.

Службу он начал в подразделении «Сурикаты» Игоря Мангушева, известного под позывным «Берег». Таким образом, пишет «Лента.ру», Чигасов встал у истоков современных систем противодействия дронам в ЛНР.

Сам журналист в разговоре с «Первым студенческим агентством» так объяснял свое решение так:

«Фронту нужны мотивированные и готовые бороться воины <...> чем больше таких на передовой, тем выше боевой дух и крепче ряды русской армии».

В ходе СВО Чигасов сражался под Кременной, освобождал село Спорное. В сентябре 2024 года во время выполнения боевого задания был ранен осколками при ударе дрона. Он получил тяжелую травму ноги, однако, несмотря на риск повторных атак беспилотников, смог самостоятельно добраться до расположения своей части. Позже он получил медаль «За спасение погибающих».

Придя на фронт рядовым, Чигасов дослужился до звания лейтенанта. Офицерские курсы он прошел летом 2025 года. В течение последнего года он командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты, выполняя задачи под Северском.

«Николай Чигасов был смелым и упорным человеком. Его отличали решительность и идеализм. По словам близких, ему можно было довериться в любой ситуации. Он искренне любил Россию и был готов до конца стоять за Отечество, друзей и близких»,
— написали журналисты «Ленты.ру».

Журналисты, погибшие в зоне СВО в 2025 году

За один только 2025 год в зоне проведения спецоперации погибли семь сотрудников СМИ.

В январе на трассе ДонецкГорловка ударом дрона-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю был убит внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Еще четыре находившихся в машине журналиста, — корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также редактор и военкор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман, — получили осколочные ранения.

В марте стало известно о гибели сразу троих журналистов: артиллерийским ударом ВСУ по поселку Михайловка в ЛНР были убиты военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Также в марте при атаке украинских военных на автомобиль с журналистами тяжелое ранение получил корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. 22 апреля мужчина скончался от полученных травм.

26 марта во время выполнения редакционного задания в Демидовке Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева — ее съемочная группа подорвалась на мине вблизи украинской границы.

В октябре от удара беспилотника ВСУ в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Кроме того, его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами