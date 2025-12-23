Российский беспилотник уничтожил вертолет с героем Украины

Российский ударный беспилотник «Герань» уничтожил вертолет Ми-24 с героем Украины, летчиком Александром Шеметом. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел 17 декабря в Черкасской области. Вертолет, пилотируемый 55-летним Шеметом, вылетел на перехват дронов, но исчез с радаров. Позже были обнаружены его обломки и тела четырех человек. Предварительная версия — столкновение с беспилотником.

Telegram-канал «Воевода вещает» выяснил, что Шемет получил звание героя Украины за успешный авиационный прорыв на завод «Азовсталь» в Мариуполе в апреле 2022 года.

Александр Шемет являлся выпускником Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков и участвовал в боях на Донбассе с 2015 года.

22 декабря Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по порту «Южный» в Одессе усовершенствованными ударными беспилотниками «Герань-2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку дронов-перехватчиков.