Россиян предупредили об опасности некоторых отбеливающих зубы средств

Отбеливание зубов рисовой водой, содой, порошком из таблетки угля и подобными методами — все эти способы основаны на наличии грубых частиц абразива. Они действительно помогают сделать зубы белее, но повреждают эмаль, рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог, ассистент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского Университета Анастасия Хритова.

«Отбеливание достигается в таком случае за счет истирания эмали зубов, с присутствующим в ней пигментом. Поэтому эффективность таких методов спорная, так как вред от абразивного износа в разы больше, чем эффект. На данный момент лучшими методами отбеливания являются профессиональные. Они могут проводиться как в кресле у стоматолога, так и назначаться на дом. Они безопаснее, потому что действуют на пигменты в эмали, не разрушая ее. В дополнение к данным методам могут курсами назначаться специальные отбеливающие пасты с мягким абразивом», — заметила доктор.

Отбеливание зубов представляет собой нанесение геля, который содержит в себе пероксиды, на специально подготовленные поверхности зубов. После этого гель смывают, и данную процедуру повторяют два-три раза до достижения результата.

«С течением времени в зубах образуются хромогены — вещества, которые при окислении превращаются в окрашенные вещества — пигменты. Гель содержит в себе пероксиды, которые разрушают данные хромогены. Тем самым происходит отбеливание зубов, которые становятся светлее. Если изначально у пациента достаточно светлые зубы, соответственно, мы ждем результат на один-два тона светлее. Если изначально у пациента оттенок у зубов темный, то можно отбелить на несколько оттенков», — объяснила врач.

После профессионального отбеливания врач назначает систему домашнего отбеливания, которая проходит по определенной схеме. Также, если человек хочет, чтобы его зубы максимум сохраняли белоснежный цвет, то для этого нужна профессиональная чистка зубов раз в полгода. Эффект держится от нескольких месяцев до года, все зависит от того, как пациент соблюдает рекомендации доктора.

