В Англии запретят варить живых лобстеров

В Англии запретят приготовление живых лобстеров и крабов в кипятке

В Англии планируется запретить приготовление живых лобстеров путем варки в кипящей воде. Это следует из стратегии, обнародованной Министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании. Об этом пишет ТАСС.

В документе подчеркивается, что варка живьем признается неприемлемым способом умерщвления десятиногих ракообразных (декаподов) и близких к ним видов. Декаподы – это отряд высших раков, включающий значительную часть их видов, среди которых омары, лангусты и крабы.

Данная инициатива лейбористского правительства базируется на законе, принятом еще в 2022 году консерваторами. Закон признает, что беспозвоночные, такие как лобстеры, осьминоги и крабы, обладают чувствительностью и способны испытывать боль, подобно другим животным.

С вступлением в силу нового закона Великобритания присоединится к немногим странам, включая Швейцарию, Норвегию и Новую Зеландию, где подобная практика уже запрещена. Согласно новым правилам, перед приготовлением живых лобстеров необходимо будет предварительно заморозить или оглушить их электрическим током.

