В Англии запретят варить живых лобстеров

В Англии запретят приготовление живых лобстеров и крабов в кипятке
deniska_ua/Shutterstock/FOTODOM

В Англии планируется запретить приготовление живых лобстеров путем варки в кипящей воде. Это следует из стратегии, обнародованной Министерством охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании. Об этом пишет ТАСС.

В документе подчеркивается, что варка живьем признается неприемлемым способом умерщвления десятиногих ракообразных (декаподов) и близких к ним видов. Декаподы – это отряд высших раков, включающий значительную часть их видов, среди которых омары, лангусты и крабы.

Данная инициатива лейбористского правительства базируется на законе, принятом еще в 2022 году консерваторами. Закон признает, что беспозвоночные, такие как лобстеры, осьминоги и крабы, обладают чувствительностью и способны испытывать боль, подобно другим животным.

С вступлением в силу нового закона Великобритания присоединится к немногим странам, включая Швейцарию, Норвегию и Новую Зеландию, где подобная практика уже запрещена. Согласно новым правилам, перед приготовлением живых лобстеров необходимо будет предварительно заморозить или оглушить их электрическим током.

Ранее владелицу российского приюта, где нашли тела животных, доставили в отдел полиции.

