На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели обнаружили выживших при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе

ВМС Мексики: в авиакатастрофе в Техасе выжили четыре человека
true
true
true
close
x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После катастрофы самолета Военно-морских сил (ВМС) Мексики в американском штате Техас выжили четыре человека. Об этом сообщается на странице министерства ВМС в социальной сети X.

Всего на борту самолета King Air, который выполнял гуманитарную миссию, находились восемь человек: четверо военнослужащих и четверо гражданских лиц. После крушения воздушного судна береговой охраной США были незамедлительно начаты поисково-спасательные работы. В их ходе обнаружили четверых оставшихся в живых. Двух человек спасти не удалось. В настоящее время ведутся поиски еще двоих, которые остаются внутри разбившегося самолета.

В министерстве ВМС добавили, что начато расследование авиакатастрофы, которое для проведения необходимых процедур осуществляется в координации с мексиканским консульством в Хьюстоне.

23 декабря сообщалось, что во время захода на посадку в районе Галвестона, штат Техас, потерпел крушение самолет Военно-морских сил Мексики, выполнявший миссию по предоставлению медицинской помощи. King Air упал в акваторию залива Галвестон.

19 декабря стало известно, что в районе Лос-Анджелеса небольшой одномоторный самолет врезался в здание аэропорта после того, как был похищен с территории летной школы.

Ранее у летевшего на Корсику самолета вспыхнуло крыло, и он «рухнул носом вперед».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами