Спасатели обнаружили выживших при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе

ВМС Мексики: в авиакатастрофе в Техасе выжили четыре человека

После катастрофы самолета Военно-морских сил (ВМС) Мексики в американском штате Техас выжили четыре человека. Об этом сообщается на странице министерства ВМС в социальной сети X.

Всего на борту самолета King Air, который выполнял гуманитарную миссию, находились восемь человек: четверо военнослужащих и четверо гражданских лиц. После крушения воздушного судна береговой охраной США были незамедлительно начаты поисково-спасательные работы. В их ходе обнаружили четверых оставшихся в живых. Двух человек спасти не удалось. В настоящее время ведутся поиски еще двоих, которые остаются внутри разбившегося самолета.

В министерстве ВМС добавили, что начато расследование авиакатастрофы, которое для проведения необходимых процедур осуществляется в координации с мексиканским консульством в Хьюстоне.

23 декабря сообщалось, что во время захода на посадку в районе Галвестона, штат Техас, потерпел крушение самолет Военно-морских сил Мексики, выполнявший миссию по предоставлению медицинской помощи. King Air упал в акваторию залива Галвестон.

