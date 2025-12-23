Золото вновь рекордно поднялось в цене

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале следующего года превысила $4500 за тройскую унцию. Об этом сообщается на сайте биржи Comeх.

По состоянию на 3:13 мск цена тройской унции золота увеличилась на 2,57% и составила $4500,2, что является историческим максимумом.

Спустя четыре минуты золото торговалось по цене $4500,9 за тройскую унцию.

В начале октября цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4000 за тройскую унцию. А 15 октября стоимость декабрьского фьючерса на золото снова подскочила и превысила исторический максимум в размере $4200 за тройскую унцию (31 грамм).

До этого заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал об увеличении мирового интереса к золоту, объяснив это кризисом устаревшей мировой финансовой системы, базирующейся на долларе. Он предположил, что ослабление позиций американской валюты приведет к дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла. Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до $35 тыс.

Ранее аналитик предрек очередное обновление рекорда стоимости золота.